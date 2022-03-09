تنسيق بين الأحرار والقوات.. “لعدم تأجيل الانتخابات”

في اطار التنسيق بين حزبي “الأحرار” و”القوات” للانتخابات النيابية المقبلة، استقبل رئيس حزب “الوطنيين الأحرار” كميل شمعون النائب شوقي الدكاش في حضور عضو “الجبهة السيادية” بشارة خيرالله .

وتم البحث وفق بيان عن الاحرار في “كيفية التنسيق الانتخابي بين “الاحرار” و”القوات” في المناطق كافة .

وفي السياق، أعرب المجتمعون عن رفضهم القاطع لمبدأ تأجيل الانتخابات تحت حجج تقنية واهية، مؤكدين “ان الميغاسنتر مطلب إصلاحي كان قد تبناه المجتمعون، لكن من غير المقبول ان يتحول إلى مادة لتطيير الانتخابات” .

واضاف البيان:” هناك العديد من الامور التي يمكن استحداثها لو ان النية الاصلاحية موجودة لدى السلطة الحاكمة وعلى سبيل المثال Biometric ID التي يتم اعتمادها باكثر من دولة ومنها العراق في آخر انتخابات نيابية” .

وتوجه المجتمعون إلى” سلطة الأمر الواقع بالسؤال ،أين كنتم قبل سنة ولماذا لم يتم التحضير للميغاسنتر وقتذاك ؟ لكن من الواضح الخوف من نتائج الانتخابات ، جعلكم مصرين على تأجيلها او حتى الغائها” .