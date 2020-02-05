تهديدات بفتح ملفات والتضييق على الناشطين.. قرار سياسي باخماد الانتفاضة

نقلت “النهار” عن مصادر ناشطين في الثورة اشارتها الى “ان قراراً سياسياً على مستوى رفيع بعيداً من مجلس الوزراء، قد ‏اتّخذ لاخماد الانتفاضة والتضييق على الناشطين فيها،

بعدما تم تهديد عدد منهم بعدم التوجه اطلاقاً الى طريق ‏القصر الجمهوري في بعبدا، او فتح ملفات لهم قد تؤدي الى توقيفهم. وتؤكد المصادر ان الخناق بدأ يشتد على العديد ‏من الناشطين الذين يجري توقيفهم والتحقيق معهم لاسباب ترى المصادر انها تافهة، والقصد منها توجيه رسالة ‏الى من يعنيهم الامر من الناشطين ومشجعي الانتفاضة‎.