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أخبار لبنان

تهديدات بفتح ملفات والتضييق على الناشطين.. قرار سياسي باخماد الانتفاضة

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نقلت “النهار” عن مصادر ناشطين في الثورة اشارتها الى “ان قراراً سياسياً على مستوى رفيع بعيداً من مجلس الوزراء، قد ‏اتّخذ لاخماد الانتفاضة والتضييق على الناشطين فيها،

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بعدما تم تهديد عدد منهم بعدم التوجه اطلاقاً الى طريق ‏القصر الجمهوري في بعبدا، او فتح ملفات لهم قد تؤدي الى توقيفهم. وتؤكد المصادر ان الخناق بدأ يشتد على العديد ‏من الناشطين الذين يجري توقيفهم والتحقيق معهم لاسباب ترى المصادر انها تافهة، والقصد منها توجيه رسالة ‏الى من يعنيهم الامر من الناشطين ومشجعي الانتفاضة‎.

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