الثلاثاء 20 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 2 يناير 2024 |
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تهديد إسرائيلي جديد للبنان: التحضيرات بدأت.. والإصبع على الزناد

منذ 8 ثواني
وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت

وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت

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اعتبر وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، أنّ “التهديدات على الجبهة الشمالية مع لبنان متزايدة، وسنبدأ عملية تحضير لمواجهتها”.

وقال غالانت في هذا الإطار: “الإصبع على الزناد فيما يتعلق بالتطورات على الحدود مع لبنان”، بحسب تعبيره.

أما فيما يتعلق بغزة، فأكد غالانت أننا “لن نوقف حرب غزة قبل الحسم وإلا لن نستطيع العيش بالشرق الأوسط”، وقال إن “الحرب ستنتهي عندما لا تصبح حماس هي الحاكم في غزة”.

وأضاف: “إن كانت هناك حاجة سنبقى في قطاع غزة فترة من الزمن، والشعور بأننا سنوقف الحرب من دون حسم ليس صحيحًا”.

وتابع غالانت: “قريبًا سننفّذ عمليات من نوع مختلف، والعمليّات العسكرية في خان يونس واقعها مختلف”.

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