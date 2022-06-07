تهديد جديد.. جنرال إسرائيلي يتحدث عن “مزبلة حزب الله – إيران الفاشلة”!!

اعتبر قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أمير برعام في تصريحات له قبل شهر على الذكرى السنوية الـ16 لحرب تموز، بأن منظمة حزب الله تحاول فرض التحديات أمامنا لكنها لا زالت مردوعة جدًّا، وفقاً لما نقله عنه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.

وكتب أدرعي في حسابه على تويتر ناقلاً تصريحات برعام:

“16 عامًا مر على الحرب ومنظمة حزب الله الإرهابية تحاول فرض التحديات أمامنا لكنها لا زالت مردوعة جدًّا. الاستقرار الأمني على الجبهة الشمالية الذي نتج عن هذه الحرب لهو خير تأكيد على قوة الردع التي خلقتها”.

وأضاف قائد المنطقة الشمالية: “في الفترة الأخيرة ازدادت الأعمال لإقامة مواقع أمامية لحزب الله على الحدود. نحن نرصد نشطاء حزب الله في منطقة السياج الحدودي. من أين أتوا وأين يعملون، في النهاية سيدفعون الثمن، هم ومرسيلهم وطائفتهم أيضًا والقرية التي تسمح لهم باستخدامها كقاعدة عسكرية للإرهاب”.

وفيما يخص عن تموضع حزب الله في القرى جنوب لبنان، نقل أدرعي عن برعام: “في الحرب سنقوم بتدمير كل البنى التحتية على خط التماس العسكري هذا، ولن يبقى حجر على حجر! هذا ما سيكون عليه مصير كل منشاة في القرى أو المدن التي يستخدمها هذا الجيش الإرهابي!”.

وتابع، “دولة لبنان ستبقى على ما يبدو داخل مزبلة حزب الله – إيران الفاشلة ونحن في جيش الدفاع سنستمر العمل في سوريا و لبنان سواء عبر تأمين الأمن اليومي أو من خلال المعركة الخفية بين الحروب من أجل تقويض كل جهود الإرهاب، و تموضعه وتعاظمه”.