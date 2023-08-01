تهنئة وشكر من ميقاتي إلى الحلبي... وسؤال إلى وزير الماليّة

تقدّم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالتهنئة والشكر من وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي على الجهد الذي بذله وفريق الوزارة في سبيل انجاز الامتحانات الرسمية، التي بدات نتائجها بالصدور اليوم، وتمنى للطلاب مستقبلا زاهراً.

وقال ميقاتي، في مستهل جلسة مجلس الوزراء: “تنص المادة الرابعة من “مرسوم تنظيم اعمال مجلس الوزراء على وجوب ارسال مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية قبل اسبوع على الاقل من مناقشتها في مجلس الوزراء. بالأمس وزعنا على السادة الوزراء مشروع قانون يرمي الى الاجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الاجنبية من مصرف لبنان، ما يعني ان المناقشة قد تستغرق وقتاً، ومصرف لبنان يحتاج الى وتيرة اسرع في هذه المسألة، ولذلك اقترح أن يصار الى تقديم اقتراح قانون من قبل نواب في مجلس النواب بهذا الصدد ، لا سيما وأن البعض ربما سيعترض على ارسال مشروع قانون من الحكومة، ما يعني المزيد من اضاعة الوقت.ومن خلال اقتراح القانون يمكن للمجلس النيابي اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً”.

من جهة أخرى، سأل ميقاتي وزير المالية عن موضوع التقرير الجنائي، فأجاب الوزير أنه ينتظر التقرير خلال الأيام المقبلة، فطلب منه ميقاتي نشره وفق الأصول فور تسلّمه إياه.