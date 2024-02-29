الخميس 19 شعبان 1445 ﻫ - 29 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تهوّرٌ إسرائيلي يُهدّد بمغامرة في الجنوب

منذ 11 دقيقة
من الحدود اللبنانية الجنوبية

من الحدود اللبنانية الجنوبية

"الأنباء" الإلكترونيّة
A A A
طباعة المقال

أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم إلى أن “منطق الأمور يؤكد أن الهدنة في غزة يجب أن تنطبق على الجنوب، لكن هذا يتوقف على ما قد يكون عليه العدو، لكن حتماً سيكون لهذه الهدنة أثر مباشر، كما في غزة كذلك في جنوب لبنان. ولا يخفى عن بالنا اننا نواجه عدواً تتحكم به مجموعة متهورة، لذلك لا نعرف كيف ستسير الامور ولا بأي اتجاه”.

ورأى هاشم، في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، أن “الهدنة مع لبنان مرهونة بما قد يقدم عليه هذا العدو.

فالمنطق العام يقول إذا بدأت الهدنة في غزة يجب أن تترك آثارها الايجابية على لبنان، لكن في ظل التفلّت الذي يمارسه هذا العدو يتوقف على ما قد يحمله الميدان”، لافتاُ الى أن “قيادة أركان العدو هددت بانها لن تتوقف عن استهداف لبنان وستستمر بالمواجهة وقد يكون باطار ما”، مستطرداً: “نحن أمام عقلية مغامرة قد تزيد من حالة التهور والمغامرة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الحدود اللبنانية الجنوبية
    "الحزب".. وردّ الصاع صاعين
    وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري
    بعد قرار الحكومة.. وزير الإعلام يكشف تفاصيل زيادة المعاشات
    وزارة الإعلام
    لجنة العاملين في وزارة الإعلام تعود للعمل

    الأكثر قراءة

    الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
    نصر الله متأكد من حرب إسرائيلية قريبة على لبنان.. صحيفة تكشف التفاصيل
    رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي
    رئيس الأركان الإسرائيلي جاء ليتوعد.. ففاجأه صاروخ من حزب الله!
    مجلس الوزراء
    مجلس الوزراء يقرّ زيادات لموظفي القطاع العام.. كم بلغت؟