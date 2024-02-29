تهوّرٌ إسرائيلي يُهدّد بمغامرة في الجنوب

أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم إلى أن “منطق الأمور يؤكد أن الهدنة في غزة يجب أن تنطبق على الجنوب، لكن هذا يتوقف على ما قد يكون عليه العدو، لكن حتماً سيكون لهذه الهدنة أثر مباشر، كما في غزة كذلك في جنوب لبنان. ولا يخفى عن بالنا اننا نواجه عدواً تتحكم به مجموعة متهورة، لذلك لا نعرف كيف ستسير الامور ولا بأي اتجاه”.

ورأى هاشم، في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، أن “الهدنة مع لبنان مرهونة بما قد يقدم عليه هذا العدو.

فالمنطق العام يقول إذا بدأت الهدنة في غزة يجب أن تترك آثارها الايجابية على لبنان، لكن في ظل التفلّت الذي يمارسه هذا العدو يتوقف على ما قد يحمله الميدان”، لافتاُ الى أن “قيادة أركان العدو هددت بانها لن تتوقف عن استهداف لبنان وستستمر بالمواجهة وقد يكون باطار ما”، مستطرداً: “نحن أمام عقلية مغامرة قد تزيد من حالة التهور والمغامرة”.