توتر بين مواطنين والجيش بعد مقتل شاب أمس.. ماذا يجري في اللبوة؟

قطع شبان طريق بعلبك – حمص الدولية في بلدة اللبوة، احتجاجًا على مقتل الشاب نجيب رباح ليل أمس، برصاص الجيش، بعد رفضه الامتثال للحاجز، حيث ما لبث أن فارق الحياة في مستشفى العاصي في الهرمل.

ولدى محاولة دورية من الجيش فتح الطريق الدولية، تعرضت لهجوم من قبل أهالي الشاب من آل رباح، وأقدم شبان على رمي الدورية بالحجارة، ومنهم من أطلق النار على محيط تواجد الدورية، ما دفع عناصرها إلى التراجع حقنًا للدماء.

فيما كتب ناشط عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “بعد قطع طريق اللبوة تصادم الجيش وأهالي المنطقة وإطلاق نار، ومعلومات عن سقوط قتيل ثاني من آل رباح”.

رصاص كثيف في اللبوة خلال تفريق الحيش للمعتصمين pic.twitter.com/33uf6R7WRW — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) October 1, 2023