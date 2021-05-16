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توتر في العديسة.. جريح نتيجة سقوطه من أعلى الجدار الاسمنتي

منذ 9 ساعات
آخر تحديث: 16 - مايو - 2021 6:57 مساءً
متظاهرين في منطقة العديسة

متظاهرين في منطقة العديسة

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شهدت منطقة العديسة الحدودية توتراً جديداً، وذلك بعدما عمدت حشدٌ من الشبان المتضامنين مع غزة، إلى تسلق الجدار الاسمنتي الذي يفصل الجانب اللبناني عن الجانب الفلسطيني المُحتل.

واطلق الجيش الاسرائيلي اليوم الاحد النار على متظاهرين فلسطينيين، تسلقوا الجدار الاسمنتي الفاصل بين لبنان وفلسطين المحتلة في بلدة عديسة، واقتلعوا كاميرات التجسس المثبتة على البرج الحديدي فوق الجدار.

نتيجة ذلك، سقط الفلسطيني عبد القادر م. م. من أعلى الجدار الاسمنتي الفاصل على الحدود مقابل بلدة العديسة، بعد إطلاق النار عليه ممن دون إصابته.

ونقل على الفور الى مستشفى مرجعيون الحكومي لاصابته بكسور ورضوض.

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