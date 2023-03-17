توتر في برمانا بعد خطف معلمة ورميها قرب الأوزاعي.. إليكم التفاصيل

أصدر مجلس بلدية برمانا برئاسة بيار الأشقر بياناً، أعلن فيه أن “مجلس بلدية برمانا يستنكر حادثة خطف الآنسة فريال جورج نعيمة، وهي من سكّان برمانا، وأستاذة في مدرسة برمانا العلية، حيث تم سرقتها والاعتداء عليها بالضرب ورميها في الأوزاعي”.

وقال: “إن بلدية برمانا رئيساً وأعضاء تابعوا تفاصيل الحادث منذ اللحظات الأولى من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية وعائلتها، حيث أشارت المعلومات إلى أن ناطور المبنى الذي يُدعى أحمد حمامي وهو من التابعيّة السوريّة قد خطفها، وهو مختفٍ منذ الصّباح؛ كما تُلفت المعلومات إلى أنّ عمليّة الخطف جاءت كردّ فعل على طرده، بعد أن أبلغت المعتدى عليها إدارة المبنى عن سرقته للمازوت”.

وأضاف: “تؤكد بلدية برمانا للمجتمع الأهلي أن لا عصابات قائمة أو مقيمة في برمانا وقد أجرينا مسح شامل عن جميع الغرباء، وخصوصاً من الجنسية السورية المقيمين في برمانا ولدى بلدية برمانا المعلومات الكاملة عن أسمائهم وأرقام هواتفهم وعدد أفراد عائلتهم وأسماء موظفيهم ومكان إقامتهم، كي نتمكن وتتمكن الأجهزة الأمنية من ملاحقتهم عند حدوث أي خلل أمني.

ونؤكّد رصدنا لجميع هؤلاء ومتابعة تحركاتهم وللتأكد أن لا عصابات ولا مشتبهين فارّين من العدالة مقيمين في برمانا، لأننا على تواصل دائم وتبادل معلومات مع جميع الأجهزة الأمنية”.

وقال: “لنعمل يداً بيد في هكذا ظروف استثنائية حفاظاً على أمننا وأمن عائلتنا… وتبليغ شرطة البلدية فوراً لأي تحرك مشتبه. ونشير الى أننا تبلغنا قبل نشر هذا البيان بقليل تبلّغنا الجاني من قبل فرع المعلومات”.

وختم مُهنئاً “فرع المعلومات بهذا الإنجاز السريع ونطالب بإنزال أشد العقوبات، متمنّين الشفاء العاجل للأستاذة نعيم”.