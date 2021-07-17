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توتر في صيدا احتجاجا على إغلاق عدد كبير من الصيدليات

17 - يوليو - 2021
إشكال أمام إحدى الصيدليات في صيدا

إشكال أمام إحدى الصيدليات في صيدا

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أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن إحدى الصيدليات في شارع المصارف في مدينة صيدا، شهدت هرجا ومرجا بعدما عمد مواطنون غاضبون الى اقتحامها للمطالبة بالادوية واحتجاجا على إغلاق عدد كبير من الصيدليات، وكذلك الارتفاع الكبير بأسعار غالبية الادوية.

ولفت المواطنون الى أنه “من غير المقبول أن تقفل الصيدليات أبوابها، فهناك مرضى وأطفال تحتاج الى أدوية وحليب”، منددين بالوقت نفسه بارتفاع اسعارها. وأشاروا الى انه “بعد ارتفاع الاسعار أصبحت الادوية كافة متوافرة، فكيف للمواطن أن يؤمن سعرها في ظل هذا الغلاء”.

كذلك دعا المحتجون الى جولة على عدد من الصيدليات لاجبارها على فتح أبوابها وبيع الادوية للمواطنين.

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