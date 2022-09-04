توتر في طرابلس.. الجيش يوقف المتسبب بوفاة زوجة الناشط خالد الدّيك

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 4 / 9 / 2022، بعد حصول إشكال في شارع الثقافة – طرابلس أدى إلى مقتل مواطِنة، دهمت دورية من مديرية المخابرات منزل المواطن (م.ش.) المشتبه به في إطلاق النار وأوقفته.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص وتجري متابعة الموضوع لتوقيف بقية المتورطين.

وشهدت مدينة طرابلس توتراً كبيراً عقب حادثة وفاة زوجة الناشط خالد الدّيك إثر تعرضها لإطلاق نارٍ إبّان إشكالٍ وقع في شارع المُطران ضمن المدينة، الأحد.

وأفاد شهود عيان أن إطلاق نار كثيف انطلق خلال تشييع السيدة إلى مثواها الأخير، وقد طال الرّصاص الطائش المنازل المُجاورة لمنطقة التبانة.

في غضون ذلك، نفذ الجيش انتشاراً واسعاً في مختلف أرجاء طرابلس.