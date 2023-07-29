الأحد 12 محرم 1445 ﻫ - 30 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

توتر في عين الحلوة..الاشتباكات توقع قتيلاً وستة جرحى بينهم أطفال

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 30 - يوليو - 2023 2:15 صباحًا
مخيم عين الحلوة

مخيم عين الحلوة

A A A
طباعة المقال

قُتل شخص وأصيب ستّة آخرون في اشتباكات ليليّة في مخيّم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيّين في جنوب لبنان، حسبما أكّد مسؤول فلسطيني لوكالة فرانس برس الأحد.

وقال القيادي في حركة فتح في لبنان منير مقدح لفرانس برس، إنّ “الوضع الأمني المتوتّر داخل المخيّم أدّى حتّى الآن إلى سقوط قتيل وإصابة 6 من سكّان المخيّم، بينهم أطفال”. وأضاف “نعمل… على إنهاء الاشتباكات وتسليم المتورّطين”.

والاشتباكات بين مجموعات مُتنافسة أمر شائع في مخيّم عين الحلوة الذي يؤوي أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني مُسجّلين، انضمّ إليهم في السنوات الأخيرة آلاف الفلسطينيّين الفارّين من النزاع في سوريا.

وقال مصدر فلسطيني في المخيّم طالبًا عدم كشف اسمه لأسباب أمنيّة إنّ “إسلاميًّا من جماعة الشباب المسلم قُتِل، وإنّ قياديًّا في المجموعة هو من بين الجرحى”.

وأشار المصدر إلى أنّ أعضاء من حركة فتح تواجهوا مع مجموعات إسلاميّة في المخيّم الواقع قرب مدينة صيدا الساحليّة.

يأتي ذلك بعد نحو شهرين على اشتباكات مماثلة أسفرت عن مقتل عضو في فتح داخل المخيّم نفسه.

من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأنّ “التوتّر يسود مخيّم عين الحلوة إثر محاولة اغتيال تعرّض لها ناشط إسلامي”، من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

يُذكر أنّ الجيش اللبناني لا يدخل المخيّمات الفلسطينيّة، تاركًا مهمّات الأمن للفلسطينيين أنفسهم داخلها.

وثمّة أكثر من 450 ألف فلسطيني مسجّلين لدى الأونروا في لبنان. ويعيش معظمهم في واحد من 12 مخيّمًا رسميًّا للاجئين، غالبًا في ظروف بائسة، ويواجهون مجموعة قيود قانونيّة.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

المزيد من أخبار لبنان

جبران باسيل
باسيل: ميشال عون دفع الثمن بسبب خيار "مواجهة الفساد"
وزير الخارجية عبد الله بو حبيب
وزير الخارجية: "طلبنا من سفيرة السويد إطالة إجازتها"
حادث سير على الطريق البحرية في كفرعبيدا
قتيل وجرحى في حادث سير على الطريق البحرية في كفرعبيدا

الأكثر قراءة

أحمد ماضي
أحمد ماضي: فضل شاكر مظلوم.. وهذه هي الفنانة الأولى في العالم العربي!
الشيخ بهاء الحريري وابنته دانا
بهاء الحريري يشارك ابنته دانا حفل تخرجها من جامعة "كينغز كوليدج لندن"
من رفات متسلق ألماني فُقد أثره منذ عام 1986
سلسلة طويلة من الأسرار.. ذوبان جليد الألب يفكّ لغزًا عمره قرابة 4 عقود