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توتر في محيط "العدلية" وإصابة 4 عسكريين

منذ ساعة واحدة
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أعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على “تويتر” عن “تعرض دورية من الجيش للرشق بالحجارة والاعتداء عليها بالعصي من قبل متظاهرين قرب قصر العدل- بيروت، أثناء تنفيذها مهمة حفظ أمن، ما أدى إلى إصابة 4 عسكريين بجروح”.

في السياق نفسه، أشارت “الوكالة الوطنية للاعلام” إلى تجدد التوتر بين المحتجين والقوى الامنية أمام مستديرة العدلية عصرا، حيث قام عدد من المحتجين بقطع الطريق واشعال النار بحاويات النفايات”.

وجاء ذلك اثر وقوع اشكال نهارًا أمام مدخل قصر العدل في بيروت، بين أهالي وأصدقاء الموقوفين في قضية اقتحام بلوم بنك محمد رستم وعبد الرحمن زكريا، وبين عناصر من الجيش اللبناني الذين حاولوا ابعاد المعتصمين عن مدخل القصر بما يمكن للقضاة والموظفين بالدخول والخروج.

وحصلت عملية تدافع وهرج ومرج، ونجح الجيش في إبعاد المعتصمين عن البوابة الرئيسية بضعة أمتار وأعاد الأمور إلى طبيعتها، علمًا أن الاعتصام لا يزال قائمًا بانتظار قرار النيابة العامة سواء بإطلاق سراح الموقوفين أو إبقائهم قيد التوقيف والادعاء عليهم.

الى ذلك، علمت الـLBCI أن النيابة العامة التمييزية طلبت من تحري بيروت إحالة محضر التحقيق مع الموقوفَين في قضية اقتحام بنك لبنان والمهجر عبد الرحمن زكريا ومحمد رستم لاحالته على النيابة العامة الاستئنافية في بيروت للادعاء، بإنتظار ترك الموقوفَين أو احالتهما موقوفين أمام قاضي التحقيق الاول.

    المصدر :
  • المركزية

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