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توتر كبير في عكار.. مهربون يعتدون على عناصر أمنية!

25 - يونيو - 2021
عناصر من شعبة المعلومات

عناصر من شعبة المعلومات

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شهدت منطقة بيت داوود في بلدة بزبينا – عكار اشكالاً كبيراً بين دورية تابعة لفرع المعلومات وشبان من محطة “عياش” للمحروقات، كانوا يتحضرون لتهريب كمية من المحروقات باتجاه الأرضي السورية.

ووفقاً للمصادر، فإنّ الدورية توجّهت إلى المكان لمصادرة الكمية المعدة للتهريب، الأمر الذي أدى إلى وقوع إشكال كبير وتطور الأمر إلى تضارب وتحطيم جيب من نوع “نيسان” عائد للدورية، كما تم إحراق صهريج تابع للمحطة.

وعلى الأثر، ضربت القوى الأمنية طوقاً أمنياً في المنطقة، و عُلِم أن دورية القوة الضاربة من شعبة المعلومات مكتب بيروت توجهت لمكان الإشكال.

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