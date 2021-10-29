توتر وحادث أمني على الحدود الجنوبية.. إليكم آخر المستجدات

وجه الجيش الإسرائيلي تعليماته لسكان المستوطنات في المناطق الحدودية مع لبنان بالبقاء في منازلهم إثر تسجيل “حادث أمني”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي “كان” إن “سكان عدة أحياء أمروا بالبقاء في منازلهم بعد الاشتباه في أن رجلا عبر سياجا حدوديا في المنطقة، فيما تجري قوات العدو عمليات مسح..

وأوضحت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق عدة قنابل خفيفة بالقرب من بلدة المطلة بعد تحديد مكان مشتبه به في المنطقة.

من جهته أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن استطلاعاتهم رصدت مساء اليوم مشتبهًا فيه تسلل من داخل الأراضي اللبنانية الى داخل إسرائيل في منطقة المطلة حيث تم اعتقاله، والتحقيق جار معه في الميدان.