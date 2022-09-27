توتر وقطع للسير على مستديرة الطيونة

أفادت “غرفة التحكم المروري” عن “قطع السير على مستديرة الطيونة باتجاه كنيسة مار مخائيل، من قبل بعض المحتجين”.

واشارت “الوكالة الوطنية للاعلام” لاحقا الى ان أهالي الموقوفين في أحداث الطيونة قطعوا الطريق عند مستديرة الطيونة، احتجاجا على استمرار توقيف أبنائهم، وسط انتشار أمني للجيش في المنطقة. وطالب الأهالي ب “تخلية سبيل أبنائهم”.

وتحدث والد الموقوف علي مبارك فأشار إلى أن “ابنه يعاني من أوضاع صحية صعبة داخل سجن رومية، فحالته دقيقة جدا، ولا من يهتم به”.

من جهتها، لفتت والدة الموقوف بلال السلوم إلى أن “ابنها يعاني أيضا من أوضاع صحية سيئة، فتوفي والده منذ ثلاثة أشهر بسبب الحزن”.