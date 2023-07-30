توتّرٌ في عين الحلوة... ماذا جرى ليلاً؟

قُتل شخص وأصيب ستّة آخرون في اشتباكات ليليّة في مخيّم عين الحلوة، وفق ما أكّد مسؤول فلسطيني لوكالة “فرانس برس”.

وقال القيادي في حركة فتح في لبنان منير مقدح لـ”فرانس برس”، إنّ “الوضع الأمني المتوتّر داخل المخيّم أدّى حتّى الآن إلى سقوط قتيل وإصابة 6 من سكّان المخيّم، بينهم أطفال”. وأضاف: “نعمل على إنهاء الاشتباكات وتسليم المتورّطين”.

وقال مصدر فلسطيني في المخيّم طالبًا عدم كشف اسمه لأسباب أمنيّة إنّ “إسلاميًّا من جماعة الشباب المسلم قُتِل، وإنّ قياديًّا في المجموعة هو من بين الجرحى”.

وأشار المصدر إلى أنّ أعضاء من حركة فتح تواجهوا مع مجموعات إسلاميّة في المخيّم.