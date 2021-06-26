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"بالفيديو" توتّر كبير في محيط مصرف لبنان بطرابلس.. والجيش يتدخل

26 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 26 - يونيو - 2021 9:26 مساءً
مصرف لبنان في طرابلس

مصرف لبنان في طرابلس

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زادت حدة الاحتجاجات في مدينة طرابلس، مساء السبت، تنديداً بالأوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية، بعدما واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه إلى مستويات غير مسبوقة.

حيث تجمع عدد من المحتجين أمام سرايا طرابلس، وقاموا برشقها بالحجارة، وألقوا موادا حارقة على الباب الحديدي لمدخلها، وأضرموا النار فيه، فيما يقوم بعضهم بضرب الباب في محاولة لخلعه، مرددين هتافات منددة بالمسؤولين، بحسب “الوطنية للإعلام”.

فيما طلب الجيش تعزيزات إلى محيط المصرف، حيث امتدت الاحتجاجات إلى السرايا، المبنى المجاور للمصرف، وحطم بعض المحتجون بوابته الخارجية.

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