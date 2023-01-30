الأثنين 8 رجب 1444 ﻫ - 30 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

توجيهات من مصلحة الأبحاث للمزارعين: "لا داعي للهلع"

منذ 41 دقيقة
توجيهات من مصلحة الأبحاث الزراعية الى المزارعين

توجيهات من مصلحة الأبحاث الزراعية الى المزارعين

A A A
طباعة المقال

أعلنت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في تل عمارة رياق، في بيان، أنه “بسبب احتمال هطول ثلوج طويلة من الأربعاء 1 شباط ولغاية الأحد 12 منه بصورة متواصلة، وقد تكون كثيفة على ارتفاع 1000 متر وتصل الى البقاع، لذا يطلب من المزارعين:

– الإسراع في زرع الأغراس الجديدة

– الإسراع في تشحيل الأشجار المُثمرة والكرمة

– رش مبيدات الأعشاب

– ويطلب من أصحاب البيوت البلاستيكية تدعيمها وتدفئتها

– من أصحاب مزارع الدواجن تدفئتها

– من الأجهزة المعنية والبلديات تحضير الجرافات ورش الملح لتذويب الجليد

– من المواطنين عدم المخاطرة في سلوك الطرقات الجبلية

– الانتباه الى أن السيارات رباعية الدفع لا تنفع في حالات الجليد، لا ينفع سوى السلاسل المعدنية”.

وطمأنت المصلحة إلى أنه “لا داعي للهلع والذعر فهذه منخفضات اعتيادية شهد لبنان مثلها مرات عدة ولا داعي للتهويل بالأحوال الجوية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    سامي الجميل وسفير سلطنة عُمان
    الجميّل التقى السفير العُماني: نأمل أن يصل لبنان إلى "الحياد الإيجابي"
    القاصر المفقودة "وعد محمود قاروط"
    تعميم صورة قاصر مفقودة.. هل من يعرف عنها شيئًا؟
    اجتماع الجمعية العمومية في طرابلس
    معلّمو المدارس الخاصّة في الشمال: إضراب تحذيريّ.. وخطوات تصعيديّة!

    الأكثر قراءة

    إشكال بين شبان من سنّ الفيل وآخرين من النبعة
    توتّر وإطلاق نار.. ماذا حصل بين سنّ الفيل والنبعة؟
    أحد العاملين لصالح "حزب الله" قتل وأصيب آخر
    مقتل عنصر من "حزب الله" وإصابة آخر برصاص إسرائيليّ
    إيران
    مصادر اميركية: هجوم المسيرات على ايران شارك فيه سلاح الجو الأميركي ودولة أخرى