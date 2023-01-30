توجيهات من مصلحة الأبحاث للمزارعين: "لا داعي للهلع"

أعلنت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في تل عمارة رياق، في بيان، أنه “بسبب احتمال هطول ثلوج طويلة من الأربعاء 1 شباط ولغاية الأحد 12 منه بصورة متواصلة، وقد تكون كثيفة على ارتفاع 1000 متر وتصل الى البقاع، لذا يطلب من المزارعين:

– الإسراع في زرع الأغراس الجديدة

– الإسراع في تشحيل الأشجار المُثمرة والكرمة

– رش مبيدات الأعشاب

– ويطلب من أصحاب البيوت البلاستيكية تدعيمها وتدفئتها

– من أصحاب مزارع الدواجن تدفئتها

– من الأجهزة المعنية والبلديات تحضير الجرافات ورش الملح لتذويب الجليد

– من المواطنين عدم المخاطرة في سلوك الطرقات الجبلية

– الانتباه الى أن السيارات رباعية الدفع لا تنفع في حالات الجليد، لا ينفع سوى السلاسل المعدنية”.

وطمأنت المصلحة إلى أنه “لا داعي للهلع والذعر فهذه منخفضات اعتيادية شهد لبنان مثلها مرات عدة ولا داعي للتهويل بالأحوال الجوية”.