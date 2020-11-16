استمع لاذاعتنا

توزيع المساعدات على الممرضين المتضررين من انفجار 4 آب

16 - نوفمبر - 2020
نقابة الممرضات والممرضين

نقابة الممرضات والممرضين

A A A
طباعة المقال

وزعت نقابة الممرضات والممرضين على العاملين في المهنة، ما تم جمعه من تبرعات خلال الحملة التي أطلقتها، بالتعاون مع مجلس التمريض الدولي وجمعية العناية الملطفة في انكلترا وأصدقاء النقابة في المهجر لدعم الممرضات والممرضين الذين تعرضوا لأضرار جسدية أو مادية جراء انفجار مرفأ بيروت في 4 آب، وتقدموا بالطلبات والمستندات الثبوتية ضمن المهلة المحددة.

وأشارت النقيبة ميرنا ابي عبد الله ضومط الى أن “هذه الخطوة المشكورة من الداعمين تدل على اهتمام العالم بالتمريض في لبنان في الظروف التي مرت عليه، وتدل على أهمية التضامن بين الجسم التمريضي ووقوف النقابة الى جانب أعضائها الذين يستحقون مقابل عملهم المميز مبادرة دعم وتضامن، كما أنها تشكل تعويضا عن جزء من الخسائر التي أصابت بعض الزملاء”.

من جهة ثانية، اعرب المستفيدون عن شكرهم للنقابة “التي كانت سباقة وجدية وسريعة في توزيع المساهمات، عكس الكثير من الجهات التي أطلقت وعودا لم تترجم لغاية تاريخه”. وأبدوا “افتخارهم واعتزازهم بالانتماء الى مهنة التمريض والى نقابتهم التي برهنت انها الحاضن الحقيقي للعاملين في المهنة وخصوصا في أوقات الازمات، وهذا يشكل دافعا للاستمرار في العطاء وعدم ترك الوطن في وقت هو بأمس الحاجة الى ممرضاته وممرضيه”.

    المزيد من أخبار لبنان

    تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا
    إدارة الكوارث في صور: 33 اصابة مؤكدة وارتفاع العدد التراكمي إلى 2841 حالة
    مستشفى رفيق الحريري الجامعي
    مستشفى الحريري الجامعي: تسجيل 85 اصابة و31 حالة حرجة
    قوى الأمن تتابع تسطير المحاضر بحق المخالفين للتعبئة العامة
    في رابع أيام الأقفال.. كم بلغت محاضر المخالفات؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سعر صرف الدولار في السوق السوداء مازال يسجل ارتفاعا
    دولار السوق السوداء يلامس عتبة جديدة… بانتظار “الحكومة المستحيلة”
    تطوير فحوصات كورونا لكشف الإصابة بشكل أسرع
    كورونا
    تقنية جديدة لمراقبة موعد الإصابة بـ”عدوى كورونا”
    كائنات فضائية-تعبيرية
    هل توجد كائنات فضائية… الأزهر يجيب مستشهداً بآية قرآنية