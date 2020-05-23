توزيع 8732 وحدة غذائية على العائلات الفقيرة والمتعففة والمتضررة من انتشار “كورونا”

توزيع حصص غذائية - صورة تعبيرية
توزيع حصص غذائية - صورة تعبيرية

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أعلنت جمعية الرعاية، أنها أنجزت مشروع الوحدة الغذائية والقسائم الشرائية، حيث وصل عدد الوحدات التي تم توزيعها خلال شهر رمضان 8732 وحدة غذائية، بدعم وتبرعات ومساهمات من أهل الخير لتوزيعها على العائلات الفقيرة والمتعففة والمتضررة من انتشار فيروس كورونا”.

وأشارت في بيان، إلى أنها عملت “خلال التوزيع على داتا البيانات الجديدة التي تستهدف شرائح حديثة من العائلات التي أصبحت تحتاج للدعم”، وأن متطوعين قاموا طوال الشهر “بتوصيل الحصص إلى منازل العائلات مع اتخاذ التدابير الوقائية الكاملة، وتحتوي السلات على المواد الغذائية الضرورية التي تحتاجها العائلة خلال شهر رمضان”.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال الوكالة الوطنية للإعلام
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