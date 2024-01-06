توسع حدود الإشتباك.. غارات جوية "عنيفة" يشهدها الجنوب

استهدفت هجمات شنها الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، المنطقة الواقعة بين بلدتي كوثرية السياد وقضاء النبطية في صيدا.

حيث أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن 3 غارات إسرائيلية استهدفت منزلاً بين الشرقية وكوثرية السياد وفرق الاسعاف توجهت إلى المكان بعد معلومات عن وجود إصابات.

وأضافت، “3 غارات معادية استهدفت المنطقة الواقعة ما بين القليلة والمعلية”.

وتابعت، “الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على أطراف بلدة عين بعال الحوش قضاء صور”.

وتأتي هذه الضربة في عمق الأراضي اللبنانية، وهي المرة الأولى التي يتم استهداف هذه البلدة منذ بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل.

وكان قد صدر عن حزب الله، اليوم السبت، بيان جاء فيه: “بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ، أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، صدق الله العلي العظيم”.

وأردف البيان، “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (4:40) من يوم السبت 6-1-2024 تجمعاً لجنود العدو ‏في أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة”. ‏

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وتابع، “استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (3:40) من عصر يوم السبت 6-1-2024 موقع بياض ‏بليدا بالأسلحة الصاروخية وتمّ إصابته إصابة مباشرة”.‏ ‏