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توسّع القصف المدفعي الإسرائيلي إلى خراج بيت ليف

منذ 49 دقيقة
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توسّع القصف المدفعي الإسرائيلي إلى خراج بيت ليف وقصف على أطراف بلدتي رامية وعيتا الشعب

وساد الهدوء قرى القطاعين الغربي والاوسط صباح اليوم، بعد قصف عنيف ومتقطع مساء أمس، طال عددا من القرى المتاخمة للخط الازرق من الناقورة غربا وحتى بلدة رامية شرقا.

وكان الطيران المعادي نفذ غارات استهدف فيها منزلا في محيط بلدة ياطر، ما أدى الى وقوع إصابات نقلت احداها الى مستشفى تبنين الحكومي، في ظل استمرار إطلاق القنابل المضيئة في سماء المنطقة.

وشكلت الحرائق المشتعلة منذ أيام في الأحراش المتاخمة للخط الازرق خطورة لفرق الاطفاء بسبب القنابل العنقودية.

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