الأربعاء 12 محرم 1444 ﻫ - 10 أغسطس 2022 |
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توضيحٌ من مكاري بشأن نقل مونديال قطر عبر "تلفزيون لبنان"

منذ 44 دقيقة
تلفزيون لبنان

تلفزيون لبنان

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صدر عن مكتب وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري بيانٌ جاء فيه:

“تبنّت بعض المؤسسات الإعلامية أخبارا مغلوطة عن زيارة الوزير المكاري ووزير السياحة وليد نصار لدولة قطر وموافقة الدوحة على نقل المونديال عبر تلفزيون لبنان”.

وتابع البيان:

“الصحيح أنّ الوزير المكاري زار الدوحة برفقة زميله وزير السياحة وليد نصار، وحمل رسالة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى أمير دولة قطر الشيخ حمد بن تميم آل ثاني سلّمها إلى رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، وقد تمّ التباحث بين الطرفين في إمكان تعاون إعلامي بين بيروت والدوحة خلال استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم في كرة القدم، ولمس كل روح إيجابية من خلال حفاوة استقبال المسؤولين القطريين”.

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