الخميس 6 محرم 1444 ﻫ - 4 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

توضيح لشركة أريبا عن خدمة الدفع الالكتروني لفحوص "بي سي آر" للوافدين

21 - يناير - 2022
مطار رفيق الحريري

مطار رفيق الحريري

A A A
طباعة المقال

صدر عن شركة “أريبا” البيان الاتي‎:‎
‎ ‎
‎”‎يتم التداول عبر وسائل التواصل الإجتماعي، بأخبار مغلوطة تتعلق ‏بخدمة الدفع الإلكتروني التي نقدمها لوزارة الصحة في ما يتعلق بفحوص ‏كورونا للوافدين الى مطار رفيق الحريري الدولي‎.‎
‎ ‎
يهمنا توضيح الآتي: اعتمدت وزارة الصحة العامة آلية جديدة لإجراء ‏فحوص كورونا للوافدين الى مطار رفيق الحريري الدولي بواسطة الدفع ‏الإلكتروني وتلقت عروضا من شركات ومصارف عدة عاملة في ھذا ‏المجال في لبنان، ووقع الخيار على شركة “اريبا” التي قدمت العرض ‏الأفضل تقنيا وبسعر الكلفة‎.‎
‎ ‎
ثانياً: “إن “اريبا” شركة رائدة في مجال الدفع الإلكتروني في لبنان ‏والأردن والإمارات العربية المتحدة والعراق وقطر ومصر. وينافسھا في ‏لبنان سبع شركات ومصارف تقدم خدمات مماثلة. وهي تعتمد أعلى ‏معايير الامتثال بما يتناسب مع القوانين المحلية والدولية‎.‎
‎ ‎
ثالثاً: في السابع من كانون الثاني الحالي باشرنا بتقديم خدمة الدفع ‏الإلكتروني لوزارة الصحة التي تسمح تحصيل قيمة فحوصات الـ‎ PCR ‎عبر بطاقات الدفع الالكترونية وذلك بسعر الكلفة التشغيلية التي تتراوح ‏بين 1،5% و3% وذلك حسب نوع البطاقة، علما ان هذه العمولة ‏متعارف عليها محليا وعالميا ويتم دفعها لشركة‎ Visa ‎وMastercard ‎وللمصرف المصدر للبطاقة. فاقتضى التوضيح”.‏

    المزيد من أخبار لبنان

    ترسيم الحدود البحرية
    ماذا لو رفضت إسرائيل طرح الخط 23 وحقل قانا؟
    وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين
    بالفيديو.. فحص نوعية الهواء بعد سقوط عدد من إهراءات مرفأ بيروت
    ايمانويل ماكرون
    ماكرون: يجب الاستجابة لتطلعات الشعب اللبناني المشروعة بإحقاق العدالة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    النفط
    هبوط في أسعار النفط %4 وزيادة مفاجئة في مخزونات الخام والبنزين
    جبران باسيل
    الرابية غرفة عمليات.. وهذا ما يحضر له باسيل وحزب الله
    إشكالٌ كبير بين شبّان من حزب الله و آخرين من ”حركة أمل” في بلدة معركة
    في بلدة معركة.. ولعت بين الحزب والحركة (فيديو)!