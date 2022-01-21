توضيح لشركة أريبا عن خدمة الدفع الالكتروني لفحوص "بي سي آر" للوافدين

صدر عن شركة “أريبا” البيان الاتي‎:‎

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‎”‎يتم التداول عبر وسائل التواصل الإجتماعي، بأخبار مغلوطة تتعلق ‏بخدمة الدفع الإلكتروني التي نقدمها لوزارة الصحة في ما يتعلق بفحوص ‏كورونا للوافدين الى مطار رفيق الحريري الدولي‎.‎

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يهمنا توضيح الآتي: اعتمدت وزارة الصحة العامة آلية جديدة لإجراء ‏فحوص كورونا للوافدين الى مطار رفيق الحريري الدولي بواسطة الدفع ‏الإلكتروني وتلقت عروضا من شركات ومصارف عدة عاملة في ھذا ‏المجال في لبنان، ووقع الخيار على شركة “اريبا” التي قدمت العرض ‏الأفضل تقنيا وبسعر الكلفة‎.‎

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ثانياً: “إن “اريبا” شركة رائدة في مجال الدفع الإلكتروني في لبنان ‏والأردن والإمارات العربية المتحدة والعراق وقطر ومصر. وينافسھا في ‏لبنان سبع شركات ومصارف تقدم خدمات مماثلة. وهي تعتمد أعلى ‏معايير الامتثال بما يتناسب مع القوانين المحلية والدولية‎.‎

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ثالثاً: في السابع من كانون الثاني الحالي باشرنا بتقديم خدمة الدفع ‏الإلكتروني لوزارة الصحة التي تسمح تحصيل قيمة فحوصات الـ‎ PCR ‎عبر بطاقات الدفع الالكترونية وذلك بسعر الكلفة التشغيلية التي تتراوح ‏بين 1،5% و3% وذلك حسب نوع البطاقة، علما ان هذه العمولة ‏متعارف عليها محليا وعالميا ويتم دفعها لشركة‎ Visa ‎وMastercard ‎وللمصرف المصدر للبطاقة. فاقتضى التوضيح”.‏







