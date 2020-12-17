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توضيح لمكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية.. وهذا ما جاء فيه

منذ 51 دقيقة
آخر تحديث: 17 - ديسمبر - 2020 9:54 مساءً
قصر بعبدا

قصر بعبدا

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أصدر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بياناً أوضح فيه الآتي:

“تواصل محطة “الجديد” اختلاق الروايات الكاذبة وزج اسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بها. واخر هذه الروايات ما بثته مساء اليوم في مقدمة نشرتها الإخبارية عن تدخل رئيس الجمهورية في التحقيق في جريمة الانفجار في المرفأ لا سيما في ما خص المدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليب.

ان هذه الرواية، كما سمتها محطة “الجديد” نفسها، لا أساس لها من الصحة وهي من نسج خيال الفريق الذي يتولى يوميا بث الاخبار الكاذبة في هذه المحطة، ذلك ان رئيس الجمهورية لم يتدخل يوما في التحقيق الخاص بجريمة مرفأ بيروت لا من قريب ولا من بعيد.

آن الآوان لمحطة “الجديد” ان تتوقف عن بث مثل هذه الادعاءات التي لم تعد تنطلي على احد والتي من شانها ان تؤثر سلبا على مجريات التحقيق”.

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