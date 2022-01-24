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توضيح من "الريجي" حول المنحة الطالبية: هنا انتهى دورنا

24 - يناير - 2022
المدارس

المدارس

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أوضحت إدارة حصر التبغ والتنباك “الريجي”، منعاً للغط الذي أثير أخيراً عبر وسائل الإعلام حول لوائح المستفيدين من منحة إدارة حصر التبغ والتنباك إلى وزارة الخارجية، أنه “استجابة لرغبة الحكومة بمساعدة الطلاب المتعثرين في الخارج جرّاء جائحة كورونا، واستناداً إلى القانون رقم 161/ تاريخ 14/5/2020 قدّمت إدارة حصر التبغ والتنباك من خلال وزارة المالية منحة إلى مقام مجلس الوزراء وفقاً للأصول المعتمدة حيث تمّ تخصيصها إلى وزارة الخارجية”.

وأضافت في بيان: “هنا انتهى دور إدارتنا التي لم يكن لها أيّ رأي في تحديد الآلية والمعايير لتوزيع المساهمة إلى الطلاب في الخارج”.

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