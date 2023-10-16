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توضيح من الضمان حول كيفية تطبيق التعرفات الاستشفائية الجديدة

منذ 14 دقيقة
الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي

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أشارت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطنية للضمان الاجتماعي الى انه “عطفا على المذكرات الإعلامية والقرارات التي أصدرها المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي والتي قضى بموجبها زيادة التعرفات الطبية والاستشفائية اعتبارا من 1/9/2023، ونظراً لعدم إمكانية تجزئة فاتورة الاستشفاء الى مرحلة ما قبل 1/9/2023 وما بعده، أصدر المدير العام للصندوق مذكرة إعلامية حملت الرقم 720 بتاريخ 12/10/2023، قضى بموجبها توحيد قيمة التعرفات على الفاتورة الاستشفائية وفق التعرفات الجديدة المعتمدة اعتبارا من 1/9/2023 لتشمل فترة إقامة المريض كاملة اعتبارا من تاريخ دخوله المستشفى ولغاية تاريخ خروجه الواقع بعد 1/9/2023”.

وأضافت في بيان: “وفي سياق متصل، أصدر المدير العام مذكّرة إعلامية حملت الرقم 721 بتاريخ 16/10/2023 قضى بموجبها تحديد قيمة الـ K في كافة المعاملات الاستشفائية بما يساوي 63750 ل.ل. اعتبارا من 1/9/2023، أينما وردت وفي أي عمل طبي بما فيها أتعاب الطبيب. وقد استثني من هذا الإجراء قيمة الـ K للمستشفى المخصصة في غرفة العمليات والمحددة مسبقا وفق التصنيف الخاص بكل مستشفى”.

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