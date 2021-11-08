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توضيح من المديرية العامة للنفط حول مناقصات الفيول

8 - نوفمبر - 2021
منشأة نفطية في لبنان

منشأة نفطية في لبنان

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أشارت  المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه في بيان إلى أنه “دحضاً للأخبار التي يتم تداولها على بعض وسائل التواصل الإجتماعي حول خبر مفاده بان تلزيم الفيول الاخير أتى بفوارق خيالية في الارقام لصالح وزارة الطاقة بعد أن أجريت المناقصة الأخيرة في دائرة المناقصات نوضح ما يلي:

1- إن الرقم ٧٧$ للـPremium الذي ذكرته مواقع التواصل الاجتماعي (وهو المبلغ الذي يضيفه العارض على سعر طن الفيول من المصدر ويتضمن المصارفات والنقل البحري وبوالص التأمين والربح) هو رقم لم يسجل قبلاً في أي من المناقصات التي أجرتها الوزارة، فيما أن سعر الـPremium الأعلى في مناقصة 27/10/2021 قد بلغ 66 $ ولم يرسُ عليه التلزيم، بل على السعر الأدنى للــPremium البالغ 27,68 $ للفيول GRADE A و 32,44GRADE B و33,49 للغاز أويل.

2- تراوحت أسعار الـPremium للعارضين الفائزين في المناقصات التي أجرتها الوزارة خلال العام الحالي بين السعرين الأدنى والأعلى التاليين:

فيول A : 20,6929,8$
فيول B: 25,1530,48 $
غاز أويل :26,9940,65 $

ولمزيد من الشفافية تضع المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه امام الرأي العام نتائج التلزيمات  والمناقصات التي كانت تحصل بالأرقام والتواريخ في الجدول المرفق بالخبر.

علماً أن المناقصة الأخيرة التي أجريت في إدارة المناقصات أدت الى فوز الى شركة  RHOMAX INT AG عن الفيول GRADE A بـ  $ 27,68وأيضاً شركة RHOMAX INT AG عن الفيول GRADE B بـ32,44 $ وشركة ZR ENERGY عن الغاز أويل بمبلغ 33,49 للـPremium .

وإن هذه المعلومات موجودة على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للنفط على الرابط التالي:

www.dgo.gov.lb”.

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