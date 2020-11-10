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توضيح من المكتب القانوني لـ بهاء الحريري حول المقابلة مع “Axios”

منذ 19 دقيقة
آخر تحديث: 10 - نوفمبر - 2020 4:01 مساءً
الشيخ بهاء الحريري

الشيخ بهاء الحريري

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صدر عن المكتب القانوني للشيخ بهاء الحريري البيان التالي :

تصويباً لما ورد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي يهم الشيخ بهاء الحريري ان يوضح بأن المؤسسة الإعلامية الأميركية Axios اتصلت به من الولايات المتحدة الأميركية وطرحت عليه بعض الأسئلة المتعلقة بالأوضاع السياسية في لبنان، وقد أجاب عليها دون ان يعرف جنسية ومحل إقامة الصحافي الذي أجرى المقابلة معه.

ولو ان الشيخ بهاء الحريري، ابن الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان على إطلاع على هوية الصحافي المنتدب من قبل مؤسسة Axios الاعلامية الأميركية ومكان اقامته لكان قد رفض بكل تأكيد إجراء أي اتصال به.

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