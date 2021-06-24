توضيح من بلدية الشيخ محمد عكار عن مياه الشفة

علقت بلدية الشيخ محمد على “موضوع مياه الشفة”، موضحة أن “مسؤولية تزويد البلدة بالمياه هو على عاتق مؤسسة مياه عكار، وإن كانت البلدية في بعض المراحل بادرت إلى حل مشكلة المياه في بعض الأحياء على نفقتها عندما كانت الظروف تسمح بذلك”.

وأشارت إلى أن “كل ما يتعلق بشبكة المؤسسة هو في حوزتها واستلامها من الخزان إلى السكورة والتوقيت وكيفية تزويد البلدة بمياه الشفة”، معتبرة أن “المشكلة الأساسية تتعلق بالكهرباء والتقنين الحاصل في المضخات الأساسية بالجومة”.

ولفتت إلى أن “الكهرباء لبئر المياه العائدة إلى البلدية، يؤمنها الدكتور رياض رحال مشكورا، وهي تسمح بضخ المياه فقط من البئر إلى خزان البلدية، وليس إلى الخزان الأساسي الذي يتطلب الضخ إليه كهرباء بقوة تحمل عالية، وتعمل البلدية على تأمينها. وحتى عند وجود إمكانية للضخ الى الخزان الأساسي، لا يتم تجميع المياه ضمنه لأن السكورة تبقى مفتوحة، ونعمل على حل هذه المشكلة حتى نستطيع الضخ إليه، وكي لا تذهب المياه هدرا”، داعية “جميع أبنائها إلى تقصي الأخبار من البلدية مباشرة”.

وطلبت من الجميع “التضامن، خصوصا أننا مقبلون على وضع أسوأ على كل الصعد. كما نطلب التزام وضع الفواشاة على الخزانات منعا للهدر”.