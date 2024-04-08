توضيح من عبد المسيح حول انتخابات نقابة المهندسين في الشمال

صدر عن المكتب الاعلامي للنائب أديب عبد المسيح البيان التالي: “كثرت في الآونة الأخيرة الأقاويل والتفسيرات فيما يخص انتخابات نقابة المهندسين في طرابلس المزمع إجراؤها بتاريخ 14 نيسان 2024، لذا يهمني توضيح ما يلي:

1- أرجو عدم ربط إسمي بأي حزب أو جهة سياسية مهما كانت، أنا لدي حلفاء و أفتخر بهم و لكن قراراتي نابعة عن إستقلالية تامة لما فيه المصلحة العامة، تحديدا هنا نقابة المهندسين التي أنتمي لها.

لذا، قررت الجهات السياسية تبقى ملكاً لقياداتها و كوادرها مع إبقاء التنسيق التام بيننا و بينهم و الحفاظ على خصوصيتي الكاملة و المستقلة.

2 – إني أدعو جميع المهندسين، خصوصا الشباب منهم، إلى التوجه لصناديق الإقتراع و التصويت بكثافة من أجل نقابة أفضل و عصرية اكثر .

3 – إن مكتبي السياسي قد شكل مكنة إنتخابية لمواكبة هذا الاستحقاق النقابي، و أنا متأكد أننا سنكون الحكم و نصنع فارقاً سيفاجىء الجميع داخل الصناديق، إلا أن مهندسينا هم أصدقاء، أحرار و مستقلي الرأي و ليسم أتباعا لا قرار لهم، لذا إننا نثق بقدراتهم على المحاسبة بكل حرية و ديمقراطية، فإنهم يحملون ثقافة القرار و المحاسبة و الإستقلالية و ليس التبعية العمياء.

4 – إني حاليا متواجد في الخليج العربي و أقوم بالاتصالات اللازمة لحث جميع المهندسين الشماليين المقيمين للتوجه، ضمن الإمكانات، إلى لبنان و المشاركة في العملية الديمقراطية النقابية على أن تكون لنا حملة مستقبلية لإشراك المهندس المنتشر أينما كان عبر التصويت الإلكتروني وحثه على المشاركة بكثافة”.