الأثنين 10 محرم 1444 ﻫ - 8 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

توضيح من عقيص حول ملف كهرباء زحلة

منذ 6 دقائق
جورج عقيص

جورج عقيص

A A A
طباعة المقال

أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص أنه “في موضوع كهرباء زحلة الذي أصبح مادة سجالية وقضية رأي عام، وبعيداً عن المواقف الشعبوية والمزايدات وعن الاغراض سواءً الشخصية او السياسية، اضاءة على بعض الحقائق والمقتضيات الاساسية:

1- يقتضي ان تضع هيئة الشراء العام المنشأة حديثاً بالقانون رقم 244/2021 يدها على دفتر شروط المناقصة الذي اعدته مؤسسة كهرباء لبنان مؤخراً (بتأخير دام نحو 4 سنوات) لتقدّر قانونيته وملاءمته التقنية والمالية.

ولكلّ متذاكٍ سيقول ان اعلان المناقصة تم في 21 تموز في حين ان القانون أصبح نافذاً في 29 منه، نقول ان العبرة هي لتاريخ فض العروض (تنتهي مهلة تقديم العروض في 26آب) وليس لتاريخ الاعلان عن المناقصة، بمعنى ان هيئة الشراء العام اصبحت ملزمة لا مختارة باخضاع دفتر شروط مناقصة الخدمات الكهربائية في نطاق امتياز شركة كهرباء زحلة لسلطان فحصها وتقديرها.

2- ان اي حلّ مستدام وطويل الامد يحتاج تنفيذه في أحسن الاحوال من 18 شهرا الى سنتين، الامر الذي يفرض علينا مع اقتراب نهاية مدة العقد التشغيلي مع شركة كهرباء زحلة في نهاية العام الحالي، التفكير الجدي بقانون مؤقت يرعى الفترة الانتقالية المذكورة، كي لا نقع في محظور العتمة الشاملة.

3- يتم تحضير قانون جديد للطاقة المتجددة في المجلس النيابي. قد تكون اللجنة الفرعية المكلفة بدراسته انهت اعمالها.

من المفيد انتظار مضمون هذا القانون نظرا الى تأثيره الاكيد على موضوع انتاج الكهرباء في زحلة.

4- وأخيراً، بقدر حرصي على مبدأ المنافسة في تقديم الخدمات الاساسية للمواطن، وهو المبدأ الذي اثبت جدواه في اغلب دول العالم، إذ لا يكون تقديم الخدمات الكهربائية في زحلة حكراً على شخص او شركة، بقدر ما احرص ايضاً على عدم اثارة غضب الناس واستغلال وجعها، إذ نستعجل الخروج من تحت دلفة كهرباء زحلة، للدخول تحت مزراب سواها”.

وأضاف عبر “فايسبوك، “القليل من الحكمة والتروي وحسن النية يأتينا حتماً بالنفع الكثير”.​

    المزيد من أخبار لبنان

    الدولار
    دولار السوق السوداء يتخطى عتبة الـ31 ألف ليرة!
    وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
    موكب مولوي يتعرض لحادث سير... إليكم التفاصيل
    الطقس
    كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
    بيان عن الأوضاع المستجدّة في شركة طيران الشرق الأوسط
    الدولار والليرة اللبنانية
    مستوى جديد.. دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه أمام الليرة اللبنانية!
    الخبز
    مادة مسرطنة بالخبز.. تقرير يثير هلعاً في بلد عربي