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توضيح من قوى الأمن لخبر رفض اللواء عماد عثمان تعميم مذكرة توقيف صادرة بحق خليل

8 - نوفمبر - 2021
عناصر من قوى الأمن

عناصر من قوى الأمن

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ذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن بعض وسائل الإعلام تداول خبراً مفاده أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان رفض تعميم مذكرة توقيف صادرة بحق النائب علي حسن خليل.

وأوضحت المديرية أن المدير العام أرسل استيضاحاً إلى المحامي العام لدى المجلس العدلي عن النص الدستوري في مادته الأربعين التي لا تجيز توقيف النائب أثناء دور انعقاد مجلس النواب، ليصار من قبل الجهة القضائية المعنية التأكيد على الطلب من عدمه، “حرصاً منّا على تطبيق النصوص الدستوريّة والقانونية.”

وأهابت المديرية العامة لقوى الأمن بوسائل الإعلام عدم نشر الأخبار قبل التأكد من صحتها واستقاء المعلومات الصّحيحة من مصدرها في شعبة العلاقات العامّة.

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