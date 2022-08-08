توضيح من كهرباء لبنان حول التغذية في أحد مستشفيات بيروت

أعلن المكتب الاعلامي لمؤسسة كهرباء لبنان، في بيان انه:

“وعطفًا على ما تداولته مواقع التواصل الإجتماعي حول تصريح أحد رؤساء مستشفيات بيروت الرئيسية حول مسألة التغذية بالتيار الكهربائي، ومطالبته بالتغذية الدائمة للمستشفى التي يرأسها أسوةً بمستشفيات: أوتيل ديو، الزهراء، القديس جورجيوس، الجعيتاوي وعين وزين، يهم مؤسسة كهرباء لبنان التوضيح بأن جميع المخارج التي تغذي المستشفيات المشار إليها أعلاه، تخضع للتقنين في التغذية بالتيار الكهربائي كسائر المخارج على الأراضي اللبنانية كافة، باستثناء احد مستشفيات بيروت، كونه مرتبط بمخرج يغذي إحدى الإدارات الرسمية الأساسية المحاذية له وذلك لفترة لا تتعدى الثماني ساعات في اليوم، وأنه لدواع فنية حصرا، لا يمكن فصله ونقله إلى مخرج آخر في الوقت الراهن. وعليه، اقتضى التوضيح”.