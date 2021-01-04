توضيح من مكتب وزني بشأن دفع مستحقات المستشفيات

أوضح المكتب الإعلامي لوزير المالية الدكتور غازي وزني، في بيان “أن الوزارة قد دفعت في تشرين الثاني وكانون الأول 2020 مبلغ 55 مليار ليرة للمستشفيات الحكومية ومبلغ 193.5 مليار ليرة كمستحقات وزارة الدفاع الوطني للمستشفيات الخاصة ولجان أطباء وستباشر بدفع مستحقات وزارة الصحة للمستشفيات الخاصة خلال الفترة المقبلة بقيمة 180 مليار ليرة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية دفعت خلال العام 2020 مبلغ 555.7 مليار ليرة للقطاع الاستشفائي كافة”.

في سياق منفصل، وقع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني عقد تخصيص عقار لصالح وزارة الصحة الذي شيد عليه مبنى مستشفى خليفة بن زايد – شبعا الحكومي في حضور النائب قاسم هاشم.