الأربعاء 11 صفر 1444 ﻫ - 7 سبتمبر 2022 |
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توضيح من وزارة الخارجية حول التجديد لليونيفيل

منذ ساعتين
وزارة الخارجية والمغتربين

وزارة الخارجية والمغتربين

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صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان الاتي:

“تداولت اليوم معلومات صحفية حول طلب لبنان شطب مرجعية القرارين 1559 و 1680 في متن قرار تجديد اليونيفيل. يهم الوزارة الخارجية والمغتربين توضيح ما يلي:

يحترم لبنان جميع قرارات مجلس الأمن لدى الأمم المتحدة ويلتزم بها، ومن غير الوارد ان يطلب ولم يطلب حذف الإشارة الى هذين القرارين المذكورين أعلاه في متن قرار التجديد لليونيفيل الذي صدر مؤخراً، علماً بان طلب تمديد مهمة اليونيفيل جاء بناءً لطلب السلطات اللبنانية.

من ناحية أخرى، نلفت في هذا الإطار ان القرار الذي صدر عن مجلس الأمن والذي تم بموجبه التجديد لليونيفيل يتضمن لغة لا تتوافق مع ما ورد في اتفاق الاطار الذي وقعه لبنان مع الامم المتحدة، وقد اعترض لبنان على إدخال هذه اللغة.

بناءً على ما تقدم، طلب وزير الخارجية و المغتربين اللقاء مع رئيس بعثة اليونيفيل للتشديد على أهمية إستمرار التعاون والتنسيق الدائم مع الجيش اللبناني لانجاح مهمة القوات الدولية في لبنان”.

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