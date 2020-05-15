توقعات الأرصاد الجوية: ارتفاع في الحرارة وزيادة في سرعة الرياح.. وتحذير من خطر الحرائق!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا صاف إجمالا مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة ونشاط في سرعة الرياح وغبار في الأجواء، كما نحذر من خطر اندلاع حرائق في الاحراج. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: كتل هوائية حارة وجافة مصدرها شبه الجزيرة العربية تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.

ملاحظة: معدل الحرارة لشهر أيار هو بين 18 و27 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

– الجمعة: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم وتنشط الرياح أحيانا مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء وانخفاض تدريجي في نسبة الرطوبة وخطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

– السبت: صاف إجمالا مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة ونشاط في سرعة الرياح وغبار في الأجواء كما نحذر من خطر اندلاع حرائق في الاحراج.

– الأحد: صاف مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة ونسبة رطوبة منخفضة ورياح ناشطة تشتد اعتبارا من بعد الظهر خاصة في الجنوب مع غبار في الأجواء كما يبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

– الإثنين: صاف وحار حيث تبلغ درجات الحرارة معدلات مرتفعة مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة وتنشط الرياح أحيانا ويبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.