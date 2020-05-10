توقعات الأرصاد الجوية: الطقس صيفي طيلة الأسبوع المقبل… والحرارة قد تلامس الـ30

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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية أن يسيطر استقرار جوي على لبنان طيلة الأسبوع المقبل ويترافق مع طقس مشمس إجمالًا ودافئ جدًا وجاف.

تفاصيل طقس اليوم:

طقس مستقر مع تشكل ضباب على الجبال وارتفاع محدود بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٦ و ٢٣ درجة

١- الحرارة ساحلاً بين ١٦ و ٢٣ درجة، بقاعا بين ٩ و ٢١ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٠ و ١٨ درجات

٢- الرياح جنوبية غربية ٢٠ كم/س

٣- الرطوبة ٧٥٪

٤- الضغط الجوي ١٠١٦ hpa

٥- الرؤية جيدة

٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠

طقس الأيام المقبلة:

الإثنين: طقس ربيعي مشمس مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ١٦ و ٢٤ درجة

الثلاثاء: طقس ربيعي مشمس دافئ وجاف مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ١٨ و ٢٥ درجة

الأربعاء: طقس ربيعي مشمس دافئ وجاف مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ١٩ و ٢٧ درجة.