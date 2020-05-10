توقعات الأرصاد الجوية: الطقس صيفي طيلة الأسبوع المقبل… والحرارة قد تلامس الـ30
توقعت مصلحة الأرصاد الجوية أن يسيطر استقرار جوي على لبنان طيلة الأسبوع المقبل ويترافق مع طقس مشمس إجمالًا ودافئ جدًا وجاف.
تفاصيل طقس اليوم:
طقس مستقر مع تشكل ضباب على الجبال وارتفاع محدود بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٦ و ٢٣ درجة
١- الحرارة ساحلاً بين ١٦ و ٢٣ درجة، بقاعا بين ٩ و ٢١ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٠ و ١٨ درجات
٢- الرياح جنوبية غربية ٢٠ كم/س
٣- الرطوبة ٧٥٪
٤- الضغط الجوي ١٠١٦ hpa
٥- الرؤية جيدة
٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠
طقس الأيام المقبلة:
الإثنين: طقس ربيعي مشمس مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ١٦ و ٢٤ درجة
الثلاثاء: طقس ربيعي مشمس دافئ وجاف مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ١٨ و ٢٥ درجة
الأربعاء: طقس ربيعي مشمس دافئ وجاف مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ١٩ و ٢٧ درجة.