توقعات الأرصاد الجوية: المنخفض الجوّي ينحسر غدًا ويليه ارتفاع بدرجات الحرارة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الاحد غائما جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة في الفترة الصباحية ويتحسن الطقس خلال النهار.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: منخفض جوي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس متقلب وممطر ويستمر حتى صباح غد الأحد حيث ينحسر تدريجا.

– الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا وتكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها إلى حدود الـ65 كلم /س خصوصا في المناطق الشمالية.

الأحد: غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة في الفترة الصباحية ويتحسن الطقس خلال النهار.

الإثنين: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا على الجبال وجنوب البلاد وضباب محلي على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 15 الى 22 درجة. فوق الجبال من 9 الى 19 درجة. في الداخل من 10 الى 21 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 20 و 65 كم/س خاصة في المناطق الشمالية.

– الانقشاع: متوسط إجمالا، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: 60 و 90%.

– حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء:19°م.

– الضغط الجوي: 1009 HPA أي ما يعادل: 757 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 55:05 ساعة غروب الشمس:17:19