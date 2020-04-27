توقعات الأرصاد: الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بالحرارة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارةالطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، يتحول ليلا الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب محلي على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس ربيعي مستقر نسبيا مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

▪️الإثنين: غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خاصة فوق الجبال وفي الداخل، يتشكل ضباب محلي على المرتفعات أحيانا.

▪️الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، يتحول ليلا الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب محلي على المرتفعات.

▪️الأربعاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في الداخل وفي المناطق الجبلية مع تشكل ضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية فترة بعد الظهر.

▪️الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى الجبال ويتكون الضباب على المرتفعات.

– الحرارة على الساحل من 14 الى 25 درجة، فوق الجبال من 9 الى 18 درجة، في الداخل من 8 الى 14 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، شمالية شرقية الى شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

– الانقشاع: متوسط اجمالا، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و80 %

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، رارة سطح الماء: 19 درجة.

– الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,55 ساعة غروب الشمس: 19,17