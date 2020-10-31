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توقعات الطقس: أجواء خريفية رطبة في اليومين القادمين

منذ 35 دقيقة
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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يؤثر استقرار جوي على لبنان مع انخفاض بدرجات الحرارة. وقد يخرق هذا الاستقرار تقلبات جوية ضعيفة محلية بعد ظهر اليوم في بعض المناطق الجبلية والداخلية.

من جهة اخرى، ما زالت التوقعات تشير الى تعرض المنطقة لتيارات رطبة ستتمركز فوق تركيا وتؤثر على لبنان بدءًا من غد الأحد ويتحول الطقس معها الى خريفي رطب وممطر احياناً مع عواصف رعدية وأولى ثلوج الموسم على القرنة السوداء والمحيط.
و قد تتدنى منتصف الاسبوع المقبل الى حدود ٢٣٠٠م-٢٤٠٠م.

في تفاصيل طقس اليوم:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٢٧ درجة، بقاعا بين ١١ و ٢٨ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٥ و ٢٤ درجة
٢- غائم جزئياً الى غائم مع احتمال رذاذ او امطار محلية خفيفة ومحلية
٣- الرياح شمالية غربية ٢٠ الى ٤٠ كم/س
٤- الرطوبة ٧٠٪؜ ساحلا
٥- الضغط الجوي ١٠١٦ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.

طقس اليومين المقبلين:

الاحد: طقس خريفي متقلب غائم جزئياً مع احتمال ٤٠٪؜ تساقط امطار رعدية محلية والحرارة مستقرة وتتراوح على الشكل التالي: ساحلًا بين ٢٠ و ٢٧ درجة، بقاعاً بين ١٢ و ٢٦ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٦ و ٢٤ درجة

الاثنين: طقس خريفي غير مستقر غائم جزئياً مع احتمال ٦٠٪؜ تساقط امطار رعدية محلية والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: ساحلًا بين ١٨ و ٢٥ درجة، بقاعاً بين ١٠ و ٢٤ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٣ و ٢٣ درجة

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