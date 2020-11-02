توقعات الطقس: أجواء خريفية غير مستقرة مصحوبة بأمطار وعواصف رعدية

لا تزال التيارات الرطبة متمركزة فوق تركيا وتؤثر على لبنان، وبالتالي يتوقع أن يكون الطقس خريفي غير مستقر، رطب وممطر مع عواصف رعدية سترافقنا هذا الاسبوع كما وستتساقط أولى ثلوج الموسم على القرنة السوداء والمحيط وتتدنى منتصف الاسبوع المقبل الى حدود ٢٣٠٠م-٢٤٠٠م.

تفاصيل طقس اليوم الاثنين:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٨ و٢٥ درجة، بقاعا بين ١١ و٢٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٣ و٢٠ درجة

٢- غائم مع أمطار رعدية غزيرة في بعض المناطق

٣- الرياح غربية ٢٠ الى ٣٠ كم/س

٤- الرطوبة ٩٠٪؜ ساحلا

٥- الضغط الجوي ١٠١٦ hpa

٦- الرؤية متوسطة تسوء جبلاً

٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.

طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الثلاثاء: خريفي غير مستقر غائم جزئياً الى غائم مع احتمال ٦٠% تساقط امطار رعدية محلية وثلوج على القرنة السوداء والحرارة تنخفض وتتراوح ساحلاً بين ١٨ و٢٤ درجة، بقاعاً بين ١١ و٢٠ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١١ و٢٠ درجة.

الاربعاء: خريفي غير مستقر غائم جزئياً الى غائم مع احتمال ٩٠٪ تساقط امطار رعدية غزيرة خصوصاً بعد الظهر وثلوج على ٢٦٠٠م والحرارة تنخفض وتتراوح ساحلاً بين ١٨ و٢٣ درجة، بقاعاً بين ١٠ و١٩ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٢ و١٩ درجة.