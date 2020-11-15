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توقعات الطقس.. أمطار غزيرة و عواصف رعدية ترافقها رياح نشطة

منذ 44 دقيقة
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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تشير توقعات الطقس وفق الأرصاد الجوية إلى أن منخفضاً جوياً يتمركز فوق تركيا ويترافق مع كتل هوائية رطبة، يؤثر على لبنان اليوم ويحمل معه أمطارًا غزيرة في بعض المناطق وعواصف رعدية مع رياح نشطة وثلوج على الجبال العالية مع انخفاض بدرجات الحرارة ليبدأ بالانحسار بين الليلة وغدًا.

تفاصيل طقس اليوم:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٨ و ٢١ درجة، بقاعا بين ٨ و ١٨ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٩ و ١٧ درجة
٢- غائم مع امطار رعدية بنسبة ١٠٠٪ قيما تتساقط الثلوج على ٢٤٠٠م نهارا وتتدنى عصراً الى حدود ٢١٠٠-٢٢٠٠م
٣- الرياح جنوبية غربية ٣٠ الى ٥٠ كم/س
٤- الرطوبة ٩٠٪ ساحلا
٥- الضغط الجوي ١٠٢ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة

طقس اليومَين المقبلَين:

الإثنين: طقس متقلب مع احتمال ٣٠٪ لبعض الامطار الخفيفة والمتفرقة والحرارة مستقرة نسبيا وتكون على الشكل التالي: ساحلًا بين ١٥ و ٢١ درجة، بقاعاً بين ٧ و ١٨ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٩ و ١٨ درجة.

الثلاثاء: طقس مستقر مشمس الى غائم جزئياً والحرارة مستقرة نسبيًا وتكون على الشكل التالي: ساحلًا بين ١٥ و ٢١ درجة، بقاعاً بين ٧ و ١٨ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٩ و ١٨ درجة.

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