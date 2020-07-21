توقعات الطقس: استقرار لدرجات الحرارة.. وأجواء ضبابية على الجبال

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يستمر الطقس الصيفي الاعتيادي اليوم وفي الايام المقبلة مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة ساحلا وانخفاضها جبلا وبقاعاً فيما الأجواء قليلة السحب على العموم ويتشكل ضباب خفيف على بعض الجبال.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الثلاثاء :

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و ٣٢ درجة، بقاعا بين ١٨ و ٣٨ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٩ و ٢٨ درجة

٢- الأجواء قليلة السحب

٣- الرياح جنوبية غربية ٢٠ كم/س

٤- الرطوبة ٦٥٪

٥- الضغط الجوي ١٠٠٨ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧

الأربعاء: صيفي اعتيادي الحرارة ساحلا تتراوح بين ٢٣ و ٣١ درجة فيما الأجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب محلي على الجبال.

الخميس: صيفي اعتيادي الحرارة ساحلا تتراوح بين ٢٣ و ٣١ درجة فيما الأجواء قليلة السحب مع تشكل ضباب محلي على الجبال.