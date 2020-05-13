توقعات الطقس: الأجواء الدافئة مستمرة… ودرجات الحرارة الى ارتفاع

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع في المناطق الجبلية والداخلية، من دون تعديل يذكر على الساحل باستثناء جنوب البلاد مع ارتفاع في نسبة الرطوبة على الساحل، تنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر خاصة في المناطق الجنوبية. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس ربيعي مستقر ودافىء يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية نتيجة مرتفع جوي فوق مصر يؤدي الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اعتبارا من يوم الجمعة مع غبار في الاجواء خاصة جنوب البلاد.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية لشهر ايار، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة كما تنخفض نسبة الرطوبة.

الخميس: قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع في المناطق الجبلية والداخلية دون تعديل يذكر على الساحل باستثناء جنوب البلاد مع ارتفاع في نسبة الرطوبة على الساحل، تنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر خاصة في المناطق الجنوبية.

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي و ملحوظ بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح خاصة في الجنوب ويتوقع ظهور طبقات حفيفة من الغبار في الأجواء.

السبت: قليل الغيوم الى مشمس إجمالا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تتجاوز معدلاتها الموسمية بحدود الـ6 درجات .

– الحرارة على الساحل من 15 الى 30 درجة، فوق الجبال من 19 الى 30 درجة، في الداخل من 15 الى 34 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية شرقية، سرعتها بين 15 و35 كلم/س.

– الانقشاع: جيد اجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و70%.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:21 درجة.

– الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,8 ساعة غروب الشمس: 19,32