توقعات الطقس.. الحرارة تبلغ ذروتها الأربعاء ثمّ تنخفض الخميس

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الثلاثاء غائما جزئيا بسحب مرتفعة من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تستمر بالارتفاع على الجبال والداخل. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي دافئ نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية تبلغ ذروتها يوم الاربعاء لتعود فتنخفض اعتبارا من يوم الخميس.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الإثنين: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي وطفيف بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح بين حين وآخر.

الثلاثاء: غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تستمر بالارتفاع على الجبال والداخل.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع واحتمال ظهور طبقات من الغبار في الأجواء خصوصا في الجنوب، تنشط الرياح بدءا من الظهر كما يتكون الضباب على مستويات منخفضة ليلا.

الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خصوصا على الجبال والداخل وظهور ضباب على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 14 الى 26 درجة، فوق الجبال من 16 الى 26 درجة، في الداخل من 14 الى 30 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 4440 كم/س.