توقعات الطقس.. الغبار يسيطر على الأجواء وارتفاع محدود بالحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الأحد قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وانخفاضها بشكل محدود على الساحل، مع استمرار ظهور غبار في الأجواء.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شمال أفريقيا، تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع انخفاض بنسبة الرطوبة وطبقات خفيفة من الغبار.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيار في بيروت بين ١٨ و ٢٧، في طرابلس بين ١٧ ٢٦، وفي زحلة بين ١٣ و ٢٧ درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الساحلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية في المناطق الساحلية و الداخلية و رطوبة منخفضة كما يتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب متوسطة و مرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وانخفاضها بشكل محدود على الساحل، مع استمرار لظهور غبار في الأجواء.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسط و مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل و دون تعديل على الساحل وبقاء ظهور الغبار في الأجواء كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة .

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة و ارتفاع نسبة الرطوبة على الجبال المتوسطة مما يؤدي الى تكون الضباب في تلك المناطق.

– درجات الحرارة المتوقعة : على الساحل من 18 الى 29 درجة، فوق الجبال من 17 الى 25 درجة، في الداخل من 17 الى 29 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية جنوبية غربية صباحا، تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و 25 كم/س.

– الانقشاع: جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين % 40 و % 80.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: ٢٢°م.

– الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 5:35 ساعة غروب الشمس: 19:34 .