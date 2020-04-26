توقعات الطقس: المنخفض الجوي ينحسر ودرجات الحرارة تعاود الارتفاع

المنخفض الجوي ينحسر ودرجات الحرارة تعاود الارتفاع
المنخفض الجوي ينحسر ودرجات الحرارة تعاود الارتفاع

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يستمر تأثير المنخفض جوي قبل ظهر اليوم بشكل ضعيف ثم ينكفئ بعد الظهر ليعود الاستقرار في الأيام المقبلة مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

 

تفاصيل طقس اليوم:

طقس بارد وغير مستقر قبل الظهر مع احتمال امطار رعدية لتنحسر تدريجيا مع تشكل ضباب على الجبال.

1- الحرارة ساحلاً بين 13 و20 درجة، بقاعا بين 6 و 13 درجة وعلى الـ 1000م بين 6 و 11 درجات
2- الرياح جنوبية غربية 40كم/س
3- الرطوبة 95?
4- الضغط الجوي 1012 hpa
5- الرؤية متوسطة وسوء جبلا بسبب الضباب
7- البحر مرتفاع الموج وحرارة سطح المياه 19

طقس الأيام المقبلة:
الاثنين: عودة الاستقرار مع طقس غائم جزئيًا ويتشكل ضباب على الجبال مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 15 و 22 درجة

الثلاثاء: طقس مستقر ربيعي جميل وقليل السحب مع ارتفاع بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 16 و 23 درجة.

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