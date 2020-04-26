توقعات الطقس: المنخفض الجوي ينحسر ودرجات الحرارة تعاود الارتفاع
يستمر تأثير المنخفض جوي قبل ظهر اليوم بشكل ضعيف ثم ينكفئ بعد الظهر ليعود الاستقرار في الأيام المقبلة مع ارتفاع بدرجات الحرارة.
تفاصيل طقس اليوم:
طقس بارد وغير مستقر قبل الظهر مع احتمال امطار رعدية لتنحسر تدريجيا مع تشكل ضباب على الجبال.
1- الحرارة ساحلاً بين 13 و20 درجة، بقاعا بين 6 و 13 درجة وعلى الـ 1000م بين 6 و 11 درجات
2- الرياح جنوبية غربية 40كم/س
3- الرطوبة 95?
4- الضغط الجوي 1012 hpa
5- الرؤية متوسطة وسوء جبلا بسبب الضباب
7- البحر مرتفاع الموج وحرارة سطح المياه 19
طقس الأيام المقبلة:
الاثنين: عودة الاستقرار مع طقس غائم جزئيًا ويتشكل ضباب على الجبال مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 15 و 22 درجة
الثلاثاء: طقس مستقر ربيعي جميل وقليل السحب مع ارتفاع بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 16 و 23 درجة.