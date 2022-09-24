توقعات الطقس: غيوم قليلة مع ارتفاع بسيط في الحرارة وانخفاض في الرطوبة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا (الأحد 25-9-2022)، قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة كما تنشط الرياح أحياناً.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة. (معدل درجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل بين ٢٤ و٣٢ درجة).

– الطقس المتوقع في لبنان: السبت: صاف إلى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تكون دون معدلاتها الموسمية بمعدل درجتين، كما يتشكّل الضباب على المرتفعات الشمالية خلال الفترة المسائية. الأحد: قليل الغيوم مع إرتفاع محدود بدرجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة كما تنشط الرياح أحياناً. الإثنين: صافٍ اجمالاً مع ارتفاع إضافي وبسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة. الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 23 إلى 30 درجة، فوق الجبال منم 12 إلى 25 درجة، في الداخل من 15 إلى 28 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى غربية نهاراً، شمالية إلى شمالية شرقية ليلاً، سرعتها بين ١٥ و٣٠ كم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٤٥ و٦٥ % .

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: ٢٨°م.

– الضغط الجوي: ١٠١٧ HPA أي ما يعادل: ٧٦٣ ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: ٠٦:٢٦ ساعة غروب الشمس: ١٨:٣٤